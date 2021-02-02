Kimse yatağa aç girmeyecek

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin tespit ettiği vatandaşlara ihtiyaç durumlarına göre nakdi, yakacak ve gıda desteği yapılıyor. Bu kapsamda 30 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşa gıda paketi dağıtıldı. Temel gıda ürünlerinin yer aldığı paketleri teslim eden Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Yardımlarımız sürecek” dedi.

Çınarlar güvende

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ARYA A.Ş. tarafından işletilen huzurevinin karot sonuçlarıyla birlikte Makina Mühendisleri Odası’nın kalorifer tesisatı ve kazan incelemesi olumsuz çıkınca acil eylem planı hazırlandı. Huzurevi sakinleri, Kaleiçi’ndeki Öğretmen Evi’ne yerleştirildi. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığını belirtildi, Davutlar Mahallesi’ne bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırılması için çalışmalara başlanacağını müjdelendi.