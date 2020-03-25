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    25.03.2020 - 00:02 |

    Kimseyi unutmadılar

    Konak Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşa 15 gün yetecek erzak dağıttı. Çoğunu insanların beslediği sokaktaki can dostların da karnını doyurdu

    Kimseyi unutmadılar

    Konak Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere 15 gün yetecek erzak dağıtımı yaptı. Tüm hijyen kuralları gözetilerek hazırlanan koliler yine en üst düzeyde alınan önlemlerle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Abdül Batur, “Yolumuza ‘Birlikte Konak’ diyerek başladık. İyi günde de kötü günde de birlikte yol almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

    65 yaş üzeri vatandaş için de yardım hattı kurduklarını sözlerine ekleyen Batur, “İhtiyaçları için 484 15 10 numaralı telefonu arayabilirler” dedi.

    ‘Endişelenmeyin’

    Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlara da sahip çıkıldı. İlçe sınırları içinde kuru mama dağıtımı başladı. Veteriner ekipleri, özellikle pek çok esnafın kepenk indirdiği Kemeraltı Çarşısı, Gıda Çarşısı, sanayi siteleri gibi yerlere mama bırakıyor. Başkan Batur, “Can dostlarıdüzenli olarak besleyen hemşehrilerimiz endişelenmesin. Konak Meydanı’nın simgesi olan güvercinlerimizi de unutmuyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak güvercinleri de besliyor” ifadelerini kullandı.

     

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