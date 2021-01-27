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    HaberlerEge Haberleri Kimya sektöründe şampiyon Petkim
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    27.01.2021 - 00:04 |

    Kimya sektöründe şampiyon Petkim

    2020 yılını etkisi altına alan pandemi sürecinde, yerli üreticilerin hammadde talebini karşılamak üzere iç piyasaya yoğunlaşan Petkim, ihracattaki başarısını da sürdürdü. Ege İhracatçı Birlikleri’nin açıkladığı 2020 yılı İhracatın Yıldızları listesinde, kimya sektöründe birinci, tüm sektörler kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.

    Kimya sektöründe şampiyon Petkim

    SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Pandeminin etkisi ile petrol fiyatları rekor oranlarda gerilerken petrokimyasal ürünlerin fiyatları düştü. Tüm bu gelişmelere rağmen ihracattaki güçlü pozisyonumuzu koruduk. Bu zorlu dönemde gösterdikleri yüksek performans nedeniyle tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

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