Kimya sektöründe şampiyon Petkim

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Pandeminin etkisi ile petrol fiyatları rekor oranlarda gerilerken petrokimyasal ürünlerin fiyatları düştü. Tüm bu gelişmelere rağmen ihracattaki güçlü pozisyonumuzu koruduk. Bu zorlu dönemde gösterdikleri yüksek performans nedeniyle tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.