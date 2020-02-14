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    HaberlerEge Haberleri Kınık, Deve Güreşi Festivali’ne hazır
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    14.02.2020 - 00:00 |

    Kınık, Deve Güreşi Festivali’ne hazır

    Kınık Belediyesi ile Poyracık Deveciler Derneği’yle birlikte düzenlediği Deve Güreşleri Festivali’nin 30’uncusu yarın başlıyor.

    Kınık, Deve Güreşi Festivali’ne hazır

    İki gün sürecek olan festival, kortej yürüyüşüyle başlayacak. Poyracık Atatürk Meydanı’nda keşkek ikramı yapılacak. İkinci gün, Ege, Marmara ve Akdeniz’den gelen 240 pehlivan deve, kozlarını paylaşacak. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, festival öncesi Poyracık Deveciler Derneği Başkanı Sezgin Özdemir ve üyelerle bir araya geldi. Herkesi etkinliğe davet eden Başkan Doğruer, “Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere taşımak istiyoruz. Ücretsiz olarak gerçekleşecek güreşlere tüm halkımız davetli” dedi.

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