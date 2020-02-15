Kınık OSB, gelişim ve istihdamın merkezi

OSB’nin ilçenin gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Bölgemizde istihdamın artırılması için Kınık OSB’yi daha cazip kılmak istiyoruz. Bu amaçla OSB Yönetim Kurulu ile var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yatırımcılarla gezi

Toplantının ardından Kınık OSB Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakam Erol Türkmen ve OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık; yatırımcı Dirinler Döküm, Teknopak Plastik, Yıldız Yangın, Olgunsoy Laboratuvar, Yaşaroğlu Otomotiv, İz Granit, Kocaer Haddecilik, Memas Çelik Kapı, RNK Gıda, Güventürk Yapı, Güngör Enerji, Aracılar Matbaa, Albacore Madencilik ve Ege Pamuk firmalarının yetkilileriyle bölgeyi gezdi.