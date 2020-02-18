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    HaberlerEge Haberleri Kınık’ta deve güreşinde mutlu son
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    18.02.2020 - 00:00 |

    Kınık’ta deve güreşinde mutlu son

    Kınık’ta deve güreşinde mutlu son

    Kınık’ta her yıl yapılan deve güreşleri festivalinin 30’uncusu bu yıl Poyracık Mahallesi’nde düzenlendi. Törene; MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık Kupası ve Belediye Başkanlık Kupası güreşlerini yapan deve sahiplerine kupaları Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Kaymakam Erol Türkmen tarafından verildi.

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