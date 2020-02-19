Kira geliriyle Nazilli’ye hizmet

24 kişinin katıldığı ihale, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirildi. Söz konusu alan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile 10 aylığına 250 bin liraya verildi. İhaleleri şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Kürşat Engin Özcan; “Daha öncesinde aylık kirası 2 bin 830 lira olan düğün salonunu şu an 25 bin lira bedele kiraladık. Bu paranın tamamı Nazilli halkına hizmet için harcanacak” diye konuştu.