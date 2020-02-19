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    HaberlerEge Haberleri Kira geliriyle Nazilli’ye hizmet
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    19.02.2020 - 00:05 |

    Kira geliriyle Nazilli’ye hizmet

    Gelirlerin artırılması ve alınan tasarruf tedbirleri ile ilçe genelinde hayata geçirilen projelere kaynak sağlanması için büyük hassasiyet gösteren Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 Sokak’ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonu’nun kiralanması için ihaleye çıktı.

    Kira geliriyle Nazilli’ye hizmet

    24 kişinin katıldığı ihale, Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirildi. Söz konusu alan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile 10 aylığına 250 bin liraya verildi. İhaleleri şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Kürşat Engin Özcan; “Daha öncesinde aylık kirası 2 bin 830 lira olan düğün salonunu şu an 25 bin lira bedele kiraladık. Bu paranın tamamı Nazilli halkına hizmet için harcanacak” diye konuştu.

     

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