Kırkağaç’a yeni yıl hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta 53 Sokak ve Atatürk Caddesi’nde, prestij cadde projesine başlayacak. Doğalgaz çalışmasının bittiği alanda, üstyapıdan aydınlatmaya kadar her nokta yenilenecek.

Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ile saha incelemesi yapan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Yeni yılda başlaması planlanan çalışmada, üst yapı baştan aşağı yenilecek. Ardından da yapılacak olan aydınlatma çalışmasıyla caddeler ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak. Yapılacak olan peyzaj uygulamasıyla da caddeye daha estetik bir görünüm katacağız” dedi.

Çiçek seferberliği

Öte yandan Büyükşehir, merkezde başlattığı mezarlıklara çiçek dikim çalışmalarını il geneline yaydı. deki tüm mezarlıklara çiçek dikimine başladı. Büyükşehir ekipleri, mezarlıkların bakım ve onarımının yanı sıra mezarlık güvenliği için yaptığı çalışmalarla da vatandaşın takdirini topluyor.