Kırkağaç’ta belediye binası boşaltıldı

Belediye hizmet binasının geçici olarak taşınacağı Belediye Düğün Salonu’nda hizmet vereceği bildirildi. Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 1984-86 yılları arasında yapılan binanın 22 Ocak’ta meydana gelen Akhisar ve Kırkağaç’taki depremlerde hasar gördüğünü söyledi. 2009’da göreve geldiğinde bina için testler yapıldığını belirten Başkan Gedüz, “Hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Beton değerleri düşük çıktığı için Celal Bayar Üniversitesi’ne analiz yaptırıldı. Analizde de güçlendirmenin yeterli olmayacağı sonucu çıktı” dedi.



2014 yılında Manisa’nın büyükşehir olmasının ardından yeni belediye binası yapılması için Büyükşehir’le irtibata geçtiklerini kaydeden Başkan Gedüz, “Büyük meydan alanımız var, bu alana hizmet binası yapılması konusunda anlaşma sağladık” diye konuştu.