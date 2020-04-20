Kırkpınar, önlem paketini açıkladı

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan, koronavirüs salgın hastalığına karşı ekonomik önlemler içeren kanun maddelerinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.

Aylık bin 177 lira

Kanun teklinin ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyleyen Kırkpınar, şöyle konuştu:

“Düzenleme ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği verilmesini içeriyor. TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle 3 ay boyunca işten işçi çıkarma yasaklanıyor. İşverenler çalışanları yine üç ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Yeni pakette kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara aylık bin 177 lira ödenecek. Bakım ihtiyacı olan yaşlıların bakım merkezindeki ücretini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı karşılayacak. Ayrıca, Yüksek Öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay ertelenecek. İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği verilecek.”