Kirlilik 4. seviyede!

AYDIN’da birçok tarım alanına su veren Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik oranı 4’üncü seviyeye ulaştı. Nehre atılan ölü hayvanları sokak köpeklerinin yediği görüntüler dehşete düşürdü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Biriken çöpler nehirde bulunan eski köprülere de zarar veriyor. Bu kirlilik denize dökülüyor” diye konuştu. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da “Bu suyla tarlamızı suluyoruz. Kirli olduğu için verimi çok etkiliyor. Bir an önce önlem alınmalı” dedi.