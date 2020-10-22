Kırsala taziye kolisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yakınları vefat eden ailelerin yanında yer alabilmek ve acılarını paylaşmak amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarının kapsamını genişletiyor. Büyükşehir, metropol ilçeler dışında kalması nedeniyle pide ve ayran dağıtımından yararlanamayan Ödemiş, Dikili, Bergama, Çeşme, Bayındır, Tire, Aliağa, Foça, Selçuk, Kiraz, Kınık, Beydağ ve Karaburun’da taziye kolisi dağıtmaya başlıyor. Kolilerde 2 kilo çay, 2 kilo şeker, 2 litre meyve suyu, kâğıt bardak, peçete ve ıslak mendil bulunuyor. Pandemi nedeniyle merkez ilçelerdeki taziye evlerine pide ve ayran dağıtımını geçici süre durduran Büyükşehir, yakın zamanda yeniden başlatacak.