85,65BİST1.2120.09EURO9.270.15USD7.810.06ALTIN483.370.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kırsala taziye kolisi
    ABONE OL
    22.10.2020 - 00:07 |

    Kırsala taziye kolisi

    Kırsala taziye kolisi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, yakınları vefat eden ailelerin yanında yer alabilmek ve acılarını paylaşmak amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarının kapsamını genişletiyor. Büyükşehir, metropol ilçeler dışında kalması nedeniyle pide ve ayran dağıtımından yararlanamayan Ödemiş, Dikili, Bergama, Çeşme, Bayındır, Tire, Aliağa, Foça, Selçuk, Kiraz, Kınık, Beydağ ve Karaburun’da taziye kolisi dağıtmaya başlıyor. Kolilerde 2 kilo çay, 2 kilo şeker, 2 litre meyve suyu, kâğıt bardak, peçete ve ıslak mendil bulunuyor. Pandemi nedeniyle merkez ilçelerdeki taziye evlerine pide ve ayran dağıtımını geçici süre durduran Büyükşehir, yakın zamanda yeniden başlatacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tekirdağ'da sahte içki imal edilen deponun sahibi gözaltına alındı

    Tekirdağ'da sahte içki imal edilen deponun sahibi gözaltına alındı

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Sıradaki Haber