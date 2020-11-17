Kış turizminde de Denizli söz sahibi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif turizm kaynaklarından daha fazla yararlanılması amacıyla hayata geçirdiği kayak merkezinin yolları yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 12 kilometre sıcak asfalt döşenen Denizli Kayak Merkezi yolunda trafik güvenliğini sağlayacak tüm önlemler de alındı. Su tahliye kanalları ve riskli bölgelerde bariyer çalışmaları tamamlanan 12 kilometrelik güzergahta yol çizgi çalışmaları bitirildi. Tehlike uyarı ve tanzim levhaları döşenen Denizli Kayak Merkezi yolunda kar yağışında ulaşımın aksamaması için yol kenarlarına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından istikamet görmeyi kolaylaştırıcı kar direkleri de dikildi.

Beyaza büründü

Tesisin yol kalitesiyle de dünya standartlarını yakaladığını söyleyen Başkan Osman Zolan, “Denizlimiz artık kış turizminde de söz sahibi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Bu sezon da karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkesi bekliyoruz” ifadesini kullandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kayak merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede 5 santimetreye ulaştı.

Hayran bırakıyor

TÜRKİYE’nin en büyük tematik parkları arasında yer alan, Pamukkale Belediyesi’nce hayata geçirilen Denizli Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bulunan 27 metre uzunluğundaki dev horoz heykeli, ziyaretçi akınına uğruyor. Seyir Tepesi’nin kentin muhteşem güzelliğinin 900 metre yükseklikten izlenebileceği mükemmel bir alan olduğunu ifade eden Başkan Avni Örki, “Kent merkezinden ya da gökyüzünden bakıldığında, ‘ben buradayım’ diyen bir eser oldu. Hedefimiz, ilçeye gelen turistleri şehir merkezine de çekebilmek” diye konuştu.