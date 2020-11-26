‘Kısırlıkta nedeni bulmak önemli’

Gebelik arzusu ile başvuran hastalarda öncelikle detaylı bir hasta öyküsü alındığını belirten Çağatay, “Kadın ve erkeğin sigara ve alkol kullanımı, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarının varlığı ve eşlerin haftada ortalama cinsel ilişki sıklığı saptanmalıdır. Daha sonrasında hem kadın hem de erkeğin gerekli muayenelerinin yapılıp, tahlillerinin değerlendirilmesi gerekir. Erkek faktöründe önemli olan sperm kalitesi ve sayısıdır ki bu basit bir sperm testi ile saptanır. Test sonucunda problem tespit edilirse tedavi üroloji hekimleri ile birlikte düzenlenir” diye konuştu. “Kadın hastalarımızdaki problemleri saptamak ne yazık ki erkek hastadaki kadar kolay ve basit değildir” diyen Çağatay, şöyle devam etti:



‘Daha ayrıntılı inceleme’



“Hastanın adetlerinin düzeni, sıklığı ve miktarı detaylı bir biçimde sorgulanmalı ve değerlendirilmesi gerekiyor. Ardından jinekolojik muayene, rutin ultrasonografik değerlendirme ve smear testinin yapılması şart. Muayenemizde rahimde myom ya da polip, yumurtalıklarda kist varlığı tedavi önceliğimizi bu rahatsızlıklara yöneltir. Bu aşamanın ardından yumurtalıkların fonksiyonunun değerlendirilmesi gerekir ki bu da hormon değerlerinin görülmesi ile mümkündür. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler normal sonuçlanması halinde planlanan tetkiklerde bir sonraki aşamaya geçmek gerekir. HSG yani histerosalpingografi (ilaçlı rahim filmi) yol göstericiliği yüksek bir tanı ve tedavi aracıdır. Rahim ağzından verilen radyoopak bir maddeyle hem rahmin anatomik yapısını değerlendirmek hem de yumurtalıklara giden yol olan tüplerin açık olup olmadığını saptamak için yapılan bir görüntüleme yöntemidir HSG. İşlem yapılırken kapalı olan tüplerin açılma ihtimali de tedavi şansı doğurması bakımından oldukça önemlidir.”



‘Tahlil sonuçları temizse, aşamalı tedavi en uygunu’



Yapılan değerlendirmelerin ardından eşlerin her ikisinde de hiçbir problem saptanmadığında aşamalı tedavinin mümkün olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erhan Çağatay,, “Aşamalı tedavi sabır gerektirir ancak literatürde kabul gören ve tedavi maliyetini azaltmak açısından da izlenmesi gereken yoldur. Her hastada farklı tedavi seçenekleri farklı sonuçlar verir. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce hasta için en yüksek başarı oranının sağlanacağı yolun seçiminde uzmanın tecrübesi çok önemli” diye konuştu.