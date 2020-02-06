Kişisel bakım birimi Elazığ’da

9 kişilik ekip, başta çadırkentte yaşayanlar olmak üzere evlerinde kalamayan depremzedelere, özel donanımlı VIP aracında kişisel bakım hizmeti verecek. Başkan Utku Gümrükçü, yolculuk öncesi ekip üyeleriyle bir araya geldi, verilecek hizmetlerle ilgili toplantı yaptı. İzmir Valiliği bilgisinde ve Çiğli Kaymakamlığı desteğiyle, Elazığ’daki kriz masasının belirlediği yerlerde hizmet vereceklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Elazığ Valiliği, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik Kriz Masası ile yapılan görüşmeler sonucunda, bölgede önemli eksikliği hissedilen banyo ve kişisel bakım hizmeti vermeye karar verdik” dedi.