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    HaberlerEge Haberleri Kısıtlamada da ekipler sahada...
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    11.01.2021 - 00:02 |

    Kısıtlamada da ekipler sahada...

    Kısıtlamada da ekipler sahada...

    Salihli Belediyesi, hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlamasında hız, asfalt yama ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Şehir merkezi ile Kurşunlu’da bozulan yollarda asfalt yama çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, şehir içinde yollar ve kaldırımlarda tamiratlar yaparak ulaşımı güvenli hale getirdi. Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Kurşunlu Vadisinde bulunan jeotermal kuyularında çalışma yapan ekipleri ziyaret etti; K-4 kuyusunda yürütülen sondaj çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer’den bilgi aldı. Belediye ekiplerinin kısıtlama günlerinde ilçe genelindeki projeleri tamamlamak için görev başında olduğunu belirten Kayda, “Yol düzenleme çalışmalarımız, tüm cadde ve sokaklarda devam edecek” dedi.

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