Kişiye uygun sesi sağlıyor

Özel Gazi Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, ses estetiğinin kişiye uyumlu sesin elde edilmesini saplayan tıbbi bir tedavi şekli olduğunu söyledi. Sesin en önemli iletişim aracı olduğunu kaydeden Şanlı, “Güzel ses, kişinin psikolojik ihtiyacıdır. Kişi sesi ve konuşmasıyla kişiliğini karşısındakine yansıtır ve böylelikle ikincil kazanımlar elde eder. Ses tonunun, genellikle kişinin yaşamına, cinsiyetine ve özellikle fiziksel yapısına uygun olması istenir. Bu uyumsuzluk durumlarında sesi yapılandırma ve daha estetik hale getirmek için inceltme, kalınlaştırma şeklinde ses estetiği operasyonları uygulanır” dedi.

İnce sesli erkeklerin ses kalınlaştırma operasyonunu tercih ettiğini belirten Şanlı, “Kalın ve tok bir ses tonu her zaman, kendinden emin ve otoriter bir izlenim bıraktığından özellikle politikacılar, film ve seslendirme sanatçıları, işyerinde pozisyonunu önemseyen kişiler bu ameliyatı tercih ediyor. Kalın ve karizmatik sesi, ses terapisiyle elde etmek mümkün. Terapinin faydalı olmadığı durumlarda tıpkı bir müzik enstrümanının akordunu yapar gibi cerrahi ile ses telinin gerginliği azaltılarak insan sesinin akordunu yapmak ve arzulanan hedef sese ulaşabilmek mümkün oluyor” diye konuştu.

İstirahat önemli

SESE arzu edilen inceliği kazandırabilmek için birçok cerrahi tekniğin kullanıldığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Şanlı, “Bu cerrahilerdeki ortak amaç, ses telinin gerginliğini artırıp, kalınlığını azaltarak veya boyunu kısaltarak yüksek perdeli konuşma sesini yakalayabilmek. Hastaya ameliyat sırasında sesi dinletilir, memnun kaldığı ses perdesi saptanır. Boyundaki 3-4 santimlik küçük bir kesi, ameliyatı gerçek-leştirmek için yeterli. Ameliyat sonrası bir hafta süresince iyileşmeyi çabuklaştırmak için ses istirahati gerekir” ifadesini kullandı.