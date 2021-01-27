Kitabın geliriyle kız öğrencilere burs

Kısa sürede yüzlerce kitap alan İzmirlilere teşekkür eden Güneş, “Kitabı alanlar, hekimlerin sadece mesleki değil; sosyal, kültürel, psikolojik ve ailesel sorunlarına dokunacak. Sağlık çalışanlarına ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu ve görevlerinin ne kadar yıpratıcı olduğunu daha iyi anladığımız bu günlerde, empati yapılmasını istiyorum” dedi.

Vakıf Başkanı Op. Dr. Sırrı Sorguç ise, “Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nde, ülkemizin sunduğu imkanlar sayesinde okuduk. Mezunlar olarak, Türk gençliğine bizim de bir katkımız olmalı deyip Atlas Sağlık Eğitim Vakfı’nı kurduk” diye konuştu.