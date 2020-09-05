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    05.09.2020 - 00:00 |

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    Karşıyaka Belediyesi, yeni kurduğu kütüphaneleri için bağış kampanyası başlattı.

    Kitabınızı paylaşın!

     “Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun” çağrısıyla başlatılan kampanyada, vatandaşların getirdiği kitaplar toplanacak. Girne Caddesi üzerindeki Kültürpark alanında ve Demirköprü Mahallesi’nde kurulması planlanan kütüphaneler için, kitap kabulüne başlandı. Vatandaşlar, ansiklopedi dışındaki kitapları, Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ve belediyeye bağlı kültür merkezlerine bırakabilecek.

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