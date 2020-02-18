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    HaberlerEge Haberleri Kitapların geliri sokak çocuklarına
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    18.02.2020 - 00:01 |

    Kitapların geliri sokak çocuklarına

    Kitapların geliri sokak çocuklarına

    Şair-yazar, Emekli Emniyet Müdürü Şevki Dinçal, ‘Tut Kalbimin Elinden’ ve ‘Aşkın Alevi’ adlı romanlarını imzaladı. Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği’nde düzenlenen etkinlikte Dinçal, Gece Kitaplığı yayınevinden çıkan romanlarının gelirinin tamamını ‘Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği’ne bağışladığını ifade etti.

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