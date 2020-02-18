18.02.2020 - 00:01 |
Kitapların geliri sokak çocuklarına
Şair-yazar, Emekli Emniyet Müdürü Şevki Dinçal, ‘Tut Kalbimin Elinden’ ve ‘Aşkın Alevi’ adlı romanlarını imzaladı. Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği’nde düzenlenen etkinlikte Dinçal, Gece Kitaplığı yayınevinden çıkan romanlarının gelirinin tamamını ‘Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği’ne bağışladığını ifade etti.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.