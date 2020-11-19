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    HaberlerEge Haberleri Kızılay, yaraları sarıyor
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    19.11.2020 - 00:02 |

    Kızılay, yaraları sarıyor

    Kızılay, yaraları sarıyor

    İZMİR’de yıkıma neden olan depremin ardından Türk Kızılay’ın kurduğu yardım çadırına destek yağıyor. Depremin ilk gününden bugüne kadar gerek gönüllüler gerekse Türk Kızılay’ın İzmir’deki temsilci ve şubeleriyle faaliyetlere devam ettiklerini dile getiren İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, “Sahada 74 profesyonel ve 270 gönüllümüz var. 33 araç filosuyla sevk ve organizasyonu yönetiyoruz. 36 farklı yerde Kızılay noktası oluşturduk. 800 bin öğün yemek dağıttık. Bunun 300 bin öğünü Türk Kızılay tarafından karşılandı. Evleri yıkılan ya da evlerine giremeyenlerin giyim ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarını da alanda karşılıyoruz” diye konuştu.

    Gıda çeki ihtiyacı

    En fazla ihtiyacın gıda çeklerine olduğunu söyleyen Baykalmış, “Vatandaşlar gıda çeki noktasında da bize destek verirlerse biz de elimizde olmayan malzemelerin anlaşmalı marketlerden temin edilmesini sağlayabiliriz” dedi. - DHA

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