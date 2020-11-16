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    HaberlerEge Haberleri Kızılçullu gençlerine Endonezya’dan ödül
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    16.11.2020 - 00:02 |

    Kızılçullu gençlerine Endonezya’dan ödül

    Kızılçullu gençlerine Endonezya’dan ödül

    Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Endonezya merkezli Genç Bilim İnsanları Merkezi tarafından organize edilen Asya-Pasifik Genç Bilim İnsanları Konferansı’ndan (APCYS) ödülle döndü. Hong Kong, Tunus, Zimbabwe, Malezya’daki başarılarıyla Buca’nın adını dünyaya duyuran öğrenciler Bilal Esmer ve Sinemis Nur Boz ‘gıda ürünleri için geliştirdikleri ambalaj projesi’ ile Asil Söylev ve Sude Kahraman da, ‘ağır metallerin varlığını ve miktarını tespit eden biyosensör projesi’ ile Jüri Özel Ödülü kazandı. Başkan Erhan Kılıç, gençlerin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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