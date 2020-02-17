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    HaberlerEge Haberleri ‘Kızımı kurtarın’
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    17.02.2020 - 00:04 |

    ‘Kızımı kurtarın’

    ‘Kızımı kurtarın’

    AYDIN’ın İncirliova ilçesinde yaşayan, halde yevmiyeli işçi olarak çalışan Barış Yoldaş (38) ile ev kadını Nilgün Yoldaş’ın 15 yaşında olan ikiz kızlarından Büşra hayatına engelli olarak devam ediyor, Rabia’da ise omurilikle kafatasının birleştiği yerde doğuştan bir kemiğin bulunmadığı ortaya çıktı. Doktorlar, omuriliğe, kemik eklenmesi gerektiğini bildirdi. Baba Yoldaş, operasyonun riskli olduğunu, özel hastanedeki uzman bir doktorun ameliyatı yapabileceğini öğrendiklerini belirtti, “35 bin lira gibi bir maliyet olduğunu söylediler. Bu parayı karşılayacak durumumuz yok. Kısa sürede bu ameliyat yapılamazsa, kızım felç geçirebilir” dedi. -BURHAN CEYHAN DHA

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