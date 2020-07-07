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    HaberlerEge Haberleri Kızkumu’nun prensesi askı olmaktan kurtuldu
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    07.07.2020 - 07:00 | | AHMET KONANÇ DHA

    Kızkumu’nun prensesi askı olmaktan kurtuldu

    MARMARİS’in dünyaca ünlü noktalarından Kızkumu’nda bulunan prenses heykeli, tatilciler tarafından askılık olarak kullanılıyordu.

    Kızkumu’nun prensesi askı olmaktan kurtuldu

    MARMARİS’in dünyaca ünlü noktalarından Kızkumu’nda bulunan prenses heykeli, tatilciler tarafından askılık olarak kullanılıyordu. Heykelin üzerine bırakılan kişisel eşyalar geçen haftalarda tepkiye neden olurken, yetkililerin uyarılarının ardından çirkin görüntüye son verildiği gözlendi. Hafta sonu görüntülenen prenses heykelinin ‘askılık’ olmaktan kurtulduğu görüldü.
    Sığ sular ilgi görüyor
    Marmaris merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi’nde yer alan Kızkumu’na gelenler, koyun sığ noktasında denizin üstünde yürüyormuş hissi yaşıyor. Uzunluğu 550 metreyi bulan sığ geçişin yaklaşık 5 metrelik de genişliği bulunuyor.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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