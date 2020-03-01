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    HaberlerEge Haberleri Klasik müziğin dehası unutulmadı
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    01.03.2020 - 00:04 |

    Klasik müziğin dehası unutulmadı

    İbramaki Sanat Galerisi, Alman besteci Ludwig Van Beethoven’ın 250’nci doğum yılı onuruna düzenlenen anma konserine ev sahipliği yaptı.

    Klasik müziğin dehası unutulmadı

    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin sahne aldığı konserde, ‘An Die Ferne Geliebte’ ile ‘Romanza’ adlı eserler ayakta alkışlandı.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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