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    HaberlerEge Haberleri Knidos, 40 bin kişiyi ağırladı
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    07.09.2020 - 00:01 |

    Knidos, 40 bin kişiyi ağırladı

    Kovid-19’la mücadelede normalleşme süreciyle kapılarını 15 Haziran’da açan Knidos Antik Kenti, 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

    Knidos, 40 bin kişiyi ağırladı

    Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada, asırlara meydan okuyan, görkemli yapılarıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden 2 bin 600 yıllık antik kent, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla ilgi görüyor. Devam eden kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, “Burası Ege’nin kapısı diyebileceğimiz bir noktada. Ege ile Akdeniz’in kesişme noktasında. Bu coğrafi özelliği sayesinde kent ada ve ana kara bölümü arasında kalan iki limana sahip” dedi. 

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