Knidos, 40 bin kişiyi ağırladı

Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada, asırlara meydan okuyan, görkemli yapılarıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden 2 bin 600 yıllık antik kent, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla ilgi görüyor. Devam eden kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, “Burası Ege’nin kapısı diyebileceğimiz bir noktada. Ege ile Akdeniz’in kesişme noktasında. Bu coğrafi özelliği sayesinde kent ada ve ana kara bölümü arasında kalan iki limana sahip” dedi.