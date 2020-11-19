KOAH hastaları riskte

Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, KOAH hastalarının bağışıkları düşük ve akciğerleri zayıf olduğu için salgında hayatını kaybetme risklerinin sağlıklı bir insana göre çok daha yüksek olduğunun altını çizdi. Evde kalmaya, maske takmaya ve el hijyenine daha çok dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Işık, “Ayrıca nefes açıcı ilaçları düzenli kullanmaya devam etmelerini ve kesinlikle kesmemelerini öneririm. İlaçlarını bırakmaları hastalığın kontrolünü bozacağı için koronavirüse yakalanma risklerini arttıracaktır. Raporlu ilaçlarını reçete yazdırmadan TC kimlik numaralarıyla eczaneden alabilirler, hastaneye gitmelerine gerek yok” dedi. l DHA