KOBAM, 1 ay sonra hazır!

Atıl durumda bulunan ve restorasyonu kısa sürede tamamlanan Tarihi Kemer Tren İstasyonu’nda hizmet verecek olan KOBAM, mesleki eğitim ve sosyal uyum çalışmalarıyla da bağımlılıkla mücadelede yüksek başarı hedefliyor. Kemer ve yakın çevresinde eğitim eksikliğinden kaynaklı büyük bir toplumsal sorun yumağıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Başkan Batur, bölgeye bu anlamda büyük bir yatırım yaptıklarını söyledi. Batur, “Yaşadığımız, sokaklarında dolaştığımız şehrimizin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir bütünüz. Onların sıkıntısı bizim de sıkıntımız. Bir kısım vatandaşımız çeşitli nedenlerle bağımlı hale geldiyse, onun en yakınındaki yönetici belediye başkanıdır. En kısa sürede tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına merkezimizi açıyoruz. Ayrıca, ilk kreşimizi de Roman mahallesinde açıyoruz. Tepecik’teki tarihi bir binada kültür merkezi haline geliyor” dedi. Öte yandan belediye, Mahallesi’nde 3 bin 513 metrekare alan üzerinde inşa edeceği, 4 katlı cemevinin projesini son aşamaya getirdi. Başkan Batur, tesisin inşaatına yakında başlanacağını duyurdu.