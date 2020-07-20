Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla dışarıda çok fazla vakit geçiremeyen Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi’nde yaşayan koca çınarlara, moral için Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nda doğayla iç içe kahvaltı etkinliği düzenledi.

Özel olarak dezenfekte edilen bir mekanda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde; sağlık görevlileri, hasta bakıcılar ve yardımcı personel de hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı müzisyenlerinin de mini bir konser verdiği etkinlikte koca çınarlar, fasıl eşliğinde kahvaltılarını yaptı.