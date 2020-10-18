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    HaberlerEge Haberleri Kocabaş’ı hayata geri döndürdüler
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    18.10.2020 - 00:01 |

    Kocabaş’ı hayata geri döndürdüler

    Kocabaş isimli sokak köpeğini kanserden kurtaran Elena-Ahmet Gündüz çiftini Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce evinde ziyaret etti, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

    Kocabaş’ı hayata geri döndürdüler

    Gündüz çifti 6 yıldır sokakta besleği Kocabaş’ın kanser olduğunu öğrenince ameliyat ettirdi. Kanserli kitle alındı. Ameliyat olduktan birkaç ay sonra tekrar kanserli bir kitlenin ortaya çıktığını öğrenen çift, tedavinin devamı için gerekli olan ilacı Türkiye’de bulamadı, Rusya’dan getirtti. Kocabaş’ı her gün kasaptan aldıkları kemiklerle besledi.

    İnce’den teşekkür

    Çifte duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan İnce, “Sokakta yaşayan can dostlarımıza bizler sahip çıkmalıyız, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Onların yaşayabileceği tek alan sokaklar. Onları barınaklara, kafeslerin arkasına koyarak yaşatamazsınız. Her canlının özgürce yaşama hakkı var. Zaten 5199 sayılı kanununda bize bunu söylüyor. Sokak hayvanları rehabilite edildikten sonra yaşam alanı olan ‘sokaklara’ bırakılması zorunludur. Sizler toplumda çok az rastlanan bir duruma imza attınız” dedi.

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