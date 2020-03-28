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    HaberlerEge Haberleri Koçarlı Belediyesi’ne AYKİM’den destek
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    28.03.2020 - 00:03 |

    Koçarlı Belediyesi’ne AYKİM’den destek

    Koronavirüs salgınına karşı 52 mahallede çalışmalarını titizlikle sürdüren Koçarlı Belediyesi’ne, ilçenin dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Aykim Metal Sanayi Ticaret A.Ş‘den, en çok ihtiyaç duyulan ekipmanlar ve temizlik malzemeleri konusunda destek geldi.

    Koçarlı Belediyesi’ne AYKİM’den destek

    Eldiven ve maske başta olmak üzere bir çok malzemeyi belediyeye hibe eden Aykim Metal Sanayi Ticaret A.Ş Başkanı Endam Sarıtaş, “Başkanımız Nedim Kaplan ve ekipleri çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Mücadele kapsamında biz de elimizi taşın altına koymak istedik. Bundan sonra ki süreçte desteklerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sarıtaş’a Koçarlılar adına teşekkür eden Kaplan, “Aykim Metal Sanayi Ailesi, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu şu günlerde destekleri ile bizleri onure etti, can suyu oldu” dedi.

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