KOÇARLI OMUZ OMUZA

İlk olarak Merkez Mahalle muhtarlarını ağırlayan Kaplan, “Demokrasimizin en temel taşları olan muhtarlarımız ile omuz omuza ilçemize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. İletilen talepler doğrultusunda hizmet takvimimizi belirleyeceİlk gün heyecanıyla, ‘Nasdaha iyisini yapabiliriz’ diye düşünüyoruz. Biz birlikte daha güçlüyüz. Bu sebeple Koçarlı için tek yürek hizmet için çalışacağız” dedi.