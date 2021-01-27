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    HaberlerEge Haberleri KOÇARLI OMUZ OMUZA
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    27.01.2021 - 00:04 |

    KOÇARLI OMUZ OMUZA

    Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 2021 yılı hizmet programı için muhtarlar ve STK’lar ile bir araya geliyor.

    KOÇARLI OMUZ OMUZA

    İlk olarak Merkez Mahalle muhtarlarını ağırlayan Kaplan, “Demokrasimizin en temel taşları olan muhtarlarımız ile omuz omuza ilçemize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. İletilen talepler doğrultusunda hizmet takvimimizi belirleyeceİlk gün heyecanıyla, ‘Nasdaha iyisini yapabiliriz’ diye düşünüyoruz. Biz birlikte daha güçlüyüz. Bu sebeple Koçarlı için tek yürek hizmet için çalışacağız” dedi.

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