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    HaberlerEge Haberleri Koçarlı’da kahveci esnafına müjde
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    30.05.2020 - 00:03 |

    Koçarlı’da kahveci esnafına müjde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren kafe ve restoranların hizmete açılması kararının duyurmasının ardından, Koçarlı Belediyesi’nden kahveci esnafını sevindirecek bir karar çıktı.

    Koçarlı’da kahveci esnafına müjde

    Kahvehanelerin dezenfekte işlemlerinin belediye tarafından yapılacağını açıklayan Başkan Nedim Kaplan, “Kültürümüzün vazgeçilmezi kahvehanelerimize özlem bitiyor. Maske, dezenfektan ve kolanya içeren hijyen paketi vereceğimiz esnafın ilk çay, kahve ve şekeri de bizden olacak. Katkılarından dolayı esnaf ve sanaatkarlar odasına teşekkür ediyorum” dedi.

    Salgının başladığı günden itibaren ilçe esnafının yanında olduklarını, desteklerinin aralıksız şekilde süreceğini belirten Kaplan, “Birlikte güçlüyüz” mesajı verdi.

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