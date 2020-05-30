Koçarlı’da kahveci esnafına müjde

Kahvehanelerin dezenfekte işlemlerinin belediye tarafından yapılacağını açıklayan Başkan Nedim Kaplan, “Kültürümüzün vazgeçilmezi kahvehanelerimize özlem bitiyor. Maske, dezenfektan ve kolanya içeren hijyen paketi vereceğimiz esnafın ilk çay, kahve ve şekeri de bizden olacak. Katkılarından dolayı esnaf ve sanaatkarlar odasına teşekkür ediyorum” dedi.

Salgının başladığı günden itibaren ilçe esnafının yanında olduklarını, desteklerinin aralıksız şekilde süreceğini belirten Kaplan, “Birlikte güçlüyüz” mesajı verdi.