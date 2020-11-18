Koçarlı’ya bakanlıktan 115 konteyner

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koçarlı Belediyesi’ne 115 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi. Bakan Murat Kurum’un geçen aylarda yaptığı ziyarette Başkan Nedim Kaplan’ın ilettiği talepler karşılanıyor. Yapılan hibe dolayısı ile Bakan Kurum başta olmak üzere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür eden Kaplan, “İlçemiz adına yaptığımız ve vesile olduğumuz her hizmetten onur ve gurur duyuyoruz. Attığımız en küçük adım bile yarın büyük bir adım olarak geri dönüyor. Koçarlı, hayal ettiğimiz gibi marka ilçe olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Belediyemize hibe edilen 115 adet çöp konteyneri teslim alındı. İhtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenilerini yerleştireceğiz. Daha temiz, daha sağlıklı bir ortam için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Geçen haftalarda da bakanlık tarafından gönderilen bir adet kepçeye belediye bünyesine kazandırılmıştı.