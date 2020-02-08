‘Koçarlı’ya hizmet etmek görevimiz’

Başkan Vekili Evrim Karakoz, muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini aldı. Büyükşehir’in desteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirten muhtarlar, “Vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Koçarlı’ya hizmet etmek bizim için onur” dedi.