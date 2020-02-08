08.02.2020 - 00:14 |
‘Koçarlı’ya hizmet etmek görevimiz’
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin taleplerini doğrudan muhtarlardan dinlemeye devam ediyor.
Başkan Vekili Evrim Karakoz, muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini aldı. Büyükşehir’in desteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirten muhtarlar, “Vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Koçarlı’ya hizmet etmek bizim için onur” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.