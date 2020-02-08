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    HaberlerEge Haberleri ‘Koçarlı’ya hizmet etmek görevimiz’
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    08.02.2020 - 00:14 |

    ‘Koçarlı’ya hizmet etmek görevimiz’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin taleplerini doğrudan muhtarlardan dinlemeye devam ediyor.

    ‘Koçarlı’ya hizmet etmek görevimiz’

    Başkan Vekili Evrim Karakoz, muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini aldı. Büyükşehir’in desteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirten muhtarlar, “Vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Koçarlı’ya hizmet etmek bizim için onur” dedi.

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