Koçarlı’ya modern yurt

Aydın Koçarlı’da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunun yıkılmasıyla ilgili süreç sonunda ilçeye modern yurt müjdesi geldi. AK Parti Milletvekili Metin Yavuz ile Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Deprem Yönetmeliği’ne uymadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan yurtta incelemelerde bulundu. Başkan Kaplan, burada kalan öğrencilerin diğer yurtlara nakledileceğini belirtti, “Yurt için ilk kazma 7 ay içinde vurulacak. İnşaatı da 8 ayda tamamlamayı, daha kapasiteli, güvenli ve modern bir yurdu hizmete sunmayı amaçlıyoruz” dedi.