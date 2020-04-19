Koli koli iyilik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan 20 bin aileye gıda yardımında bulundu. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla hazırlanan, bir ailenin temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri, 444 40 10 nolu Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni arayıp ihtiyacını bildiren her vatandaşa steril olarak ulaştırıyor. Büyükşehir süreci; 20 ilçe belediyesi, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte koordineli bir şekilde yönetiyor.



Doğanlar’da depo kuruldu



İzmir genelinde de pek çok hayırsever ve iş adamının katkılarıyla toplanan gıda yardımları, Bornova Belediyesi ve Kızılay ekipleri tarafından Bornovalılara dağıtılıyor. Koronavirüs salgını öncesinde işi ya da geliri olan pek çok kişinin de salgın nedeniyle gelirini kaybetmesi ve zor durumda kalması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 11 bin destek kolisi ulaştırılacak.

Gelen yardımların ayrıştırılarak paketlendiği bir yardım üssüne dönüşen Doğanlar’daki depoyu ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Türk Kızılay’ı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut “Birlik zamanı” mesajı verdi.



Sadece iş derneği değil

İzmir İş Kadınları Derneği de (İZİKAD), koronavirüs salgını nedeniyle yardım kampanyası başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne destek olmak için harekete geçti. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere Halkın Bakkalı’ndan erzak kolileri temin etiklerini belirten İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “İZİKAD sadece iş derneği değil aynı zamanda İzmirlilerin sesi olan bir dernektir. Koronavirüs salgınında ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. İZİKAD ailesinin başlattığı bu yardım kampanyasını Büyükşehir aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Koronavirüs salgınında İzmirli ruhunu ortaya koyarak hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.