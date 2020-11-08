85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Komisyonlara başvurun’
    ABONE OL
    08.11.2020 - 02:30 |

    ‘Komisyonlara başvurun’

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hasar tespit komisyonlarınca belirlenen orta ve ağır hasarlı ev sahiplerinin kira ve taşınma başvurularını nasıl yapacaklarını açıkladı.

    ‘Komisyonlara başvurun’

    Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bayraklı başta olmak üzere tüm ilçelere hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen orta ve ağır hasarlı ev sahipleri/kiracılar taşınma ve kira başvurularını Bayraklı’da mahalle irtibat ofislerine diğer ilçelerde kaymakamlık irtibat ofislerine yapabilirler.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

    Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    17 gün sonra acı haber: Tek suçu balkona çıkması!

    17 gün sonra acı haber: Tek suçu balkona çıkması!

    Sıradaki Haber