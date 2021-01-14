Konak Belediyesi’nden bir haftada ruhsat

Konak Belediyesi, hem pandemi şartlarına hem de deprem nedeniyle hizmet binalarından taşınmasına rağmen, ruhsat verme sürecini hızlandırdı. Evrakları tam dosyayla başvuranların bir hafta içinde ruhsat alabildiğini belirten Başkan Abdül Batur, “İmar, inşaat ile işyeri açma ve çalıştırmada ruhsatlandırma süresini kısalttık. Numarataj belgeleri, yapı kullanma izin belgeleri de hızla düzenleniyor. Esnaf zaten kan ağlıyor. Biz de onları desteklemeye, işlerini kolaylaştırmaya çabalıyoruz. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında sıhhi müesseselere aynı gün ruhsat verebiliyoruz. Beklediği ruhsatı hızla alsın ve işinin başına geçsin istiyoruz. Ekonominin çarkları esnafla döner” diye konuştu.

Depremin ardından Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yağhaneler’de bulunan hizmet binasına taşınmış, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ise Basmane’deki hizmet binasında kalmıştı.