BİST1.5590.63EURO9.010.14USD7.400.09ALTIN440.73-0.96
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konak Belediyesi’nden bir haftada ruhsat
    ABONE OL
    14.01.2021 - 00:04 |

    Konak Belediyesi’nden bir haftada ruhsat

    Konak Belediyesi’nden bir haftada ruhsat

    Konak Belediyesi, hem pandemi şartlarına hem de deprem nedeniyle hizmet binalarından taşınmasına rağmen, ruhsat verme sürecini hızlandırdı. Evrakları tam dosyayla başvuranların bir hafta içinde ruhsat alabildiğini belirten Başkan Abdül Batur, “İmar, inşaat ile işyeri açma ve çalıştırmada ruhsatlandırma süresini kısalttık. Numarataj belgeleri, yapı kullanma izin belgeleri de hızla düzenleniyor. Esnaf zaten kan ağlıyor. Biz de onları desteklemeye, işlerini kolaylaştırmaya çabalıyoruz. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında sıhhi müesseselere aynı gün ruhsat verebiliyoruz. Beklediği ruhsatı hızla alsın ve işinin başına geçsin istiyoruz. Ekonominin çarkları esnafla döner” diye konuştu.

    Depremin ardından Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yağhaneler’de bulunan hizmet binasına taşınmış, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ise Basmane’deki hizmet binasında kalmıştı.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Ataşehir’de korkunç olay! Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdi

      Ataşehir’de korkunç olay! Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdi

      Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

      Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

      AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

      AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

      Son dakika: Erdoğan'dan net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz, cezalar kesilince kuzuya döndüler

      Son dakika: Erdoğan'dan net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz, cezalar kesilince kuzuya döndüler

      Sıradaki Haber