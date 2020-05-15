Konak şenlendi!

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle yaklaşık iki aydır evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, soluğu çok özledikleri parklarda aldı. Konak Belediyesi ekiplerinin önceden temizlediği ve dezenfekte ettiği güvenli parklara doluşan çocuklar, ebeveynleri ve görevlilerin de yardımıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmedi. Belediye Başkanı Abdül Batur da Çankaya Mahallesi’ndeki Behçet Uz Parkı ile Güneşli Mahallesi’ndeki Osman Öksüz Parkı’nı ziyaret ederek, park ve açık alana hasret kalan çocuklarla bir araya geldi, evde keyifli zaman geçirmelerine yardımcı olacak kitap armağan etti. Batur, parkların yeniden hayat bulduğunu söyledi.