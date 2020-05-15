BİST99.193-0.96EURO7.48-0.01USD6.910.01ALTIN385.340.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konak şenlendi!
    ABONE OL
    15.05.2020 - 00:03 |

    Konak şenlendi!

    Konak şenlendi!

    Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle yaklaşık iki aydır evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, soluğu çok özledikleri parklarda aldı. Konak Belediyesi ekiplerinin önceden temizlediği ve dezenfekte ettiği güvenli parklara doluşan çocuklar, ebeveynleri ve görevlilerin de yardımıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmedi. Belediye Başkanı Abdül Batur da Çankaya Mahallesi’ndeki Behçet Uz Parkı ile Güneşli Mahallesi’ndeki Osman Öksüz Parkı’nı ziyaret ederek, park ve açık alana hasret kalan çocuklarla bir araya geldi, evde keyifli zaman geçirmelerine yardımcı olacak kitap armağan etti. Batur, parkların yeniden hayat bulduğunu söyledi.

    Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.
    daha fazla video için
    Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? 15-20 yaş arası gençler ne zaman dışarı çıkacak?

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? 15-20 yaş arası gençler ne zaman dışarı çıkacak?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    Yasak dinlemediler! İstanbullu yine sahile akın etti

    Yasak dinlemediler! İstanbullu yine sahile akın etti

    Sıradaki Haber