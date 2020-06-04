Konak’a yeni kardeş geldi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i makamında konuk etti, kardeş şehir protokolüne imza attı. Kepenek’in birinci yılını da kutlayan Başkan Batur, “Kardeş şehirler olarak çalışmalarımızı dayanışma içerisinde yürüteceğiz. Bundan sonra idari konularda, projelerde elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız” dedi



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Başkan Kepenek de birinci yıllarında anlamlı bir protokole imza atarak Konak ile kardeş şehir olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti, “Abdül Batur bizlere, seçim sürecinde de seçim sonrasında da çok destek verdi. Bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağız. Her şey çok güzel oldu ve güzel olmaya devam edecek” diye konuştu.



Başkan Batur, günün anısına İzmir’in kuruluş efsanesinde yer alan Büyük İskender’in rüyasını betimleyen sikke ile kentin simgesi Saat Kulesi şeklinde şişesi olan kolonya armağan etti. Başkan Kepenek de Honaz’ın meşhur kirazını hediye etti.