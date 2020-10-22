85,65BİST1.2120.09EURO9.270.15USD7.810.06ALTIN483.370.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konaklı kadınlara girişimcilik atölyesi
    ABONE OL
    22.10.2020 - 00:09 |

    Konaklı kadınlara girişimcilik atölyesi

    Konaklı kadınlara girişimcilik atölyesi

    Konak Kadınla Güçlü” düşüncesiyle yola çıkan Konak Belediyesi ile İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), kadınlara yönelik online girişimcilik atölyeleri düzenlemek için işbirliği yaptı. İlk etapta, Konak Belediyesi’nden meslek edindirme kursu alan 25 kadının katılacağı Online Kadın Girişimciliği Atölyeleri, 22 Ekim’de başlayacak. Protokolü İKKB Başkanı Huriye Serter ile birlikte imzalayan Başkan Abdül Batur, “Kadınlarımızla güçlü olmaya çalışıyoruz” dedi. Serter de, “Dünya nüfusunun yarısı kadın, ancak kenarda duruyorlar. Onlara el uzatmak, cesaret vermek gerekiyor” diye konuştu.

    Konaklı kadınlara girişimcilik atölyesi

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Sıradaki Haber