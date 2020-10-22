Konaklı kadınlara girişimcilik atölyesi

Konak Kadınla Güçlü” düşüncesiyle yola çıkan Konak Belediyesi ile İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), kadınlara yönelik online girişimcilik atölyeleri düzenlemek için işbirliği yaptı. İlk etapta, Konak Belediyesi’nden meslek edindirme kursu alan 25 kadının katılacağı Online Kadın Girişimciliği Atölyeleri, 22 Ekim’de başlayacak. Protokolü İKKB Başkanı Huriye Serter ile birlikte imzalayan Başkan Abdül Batur, “Kadınlarımızla güçlü olmaya çalışıyoruz” dedi. Serter de, “Dünya nüfusunun yarısı kadın, ancak kenarda duruyorlar. Onlara el uzatmak, cesaret vermek gerekiyor” diye konuştu.