09.02.2020 - 00:00 |
Konaklı kızlar çıkış peşinde
TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde sezonun ilk devresini 22 puanla 4. sırada tamamlayan Konak Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında bugün Hakkarigücü’nü ağırlayacak.
Heyecan dolu Karşılaşma Atatürk Stadı 2 No’lu Yan Saha’da saat 14.00’de başlayacak. Zorlu 90 dakikayı Seçil Özdemir yönetecek.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.