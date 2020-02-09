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    HaberlerEge Haberleri Konaklı kızlar çıkış peşinde
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    09.02.2020 - 00:00 |

    Konaklı kızlar çıkış peşinde

    TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde sezonun ilk devresini 22 puanla 4. sırada tamamlayan Konak Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında bugün Hakkarigücü’nü ağırlayacak.

    Konaklı kızlar çıkış peşinde

    Heyecan dolu Karşılaşma Atatürk Stadı 2 No’lu Yan Saha’da saat 14.00’de başlayacak. Zorlu 90 dakikayı Seçil Özdemir yönetecek.

    Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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    8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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