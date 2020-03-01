01.03.2020 - 00:00 |
Konaklı kızlar seri istiyor
TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde geçen hafta Ataşehir Belediyespor’u evinde 3-2 mağlup eden Konak Belediyespor, bugün deplasmanda Adana İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.
Adana Gençlik Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Berkay Can Özçelik görev alacak. Konak Belediyespor 15. haftaya girilirken 28 puanla 3. sırada bulunuyor.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.