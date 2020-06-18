‘Konaklı, temel atma törenlerine alışacak’

Toros’ta inşaatı tamamlanan çok amaçlı sosyal tesisin açılışı için gün sayan Konak Belediyesi, benzer bir projeyi 1. Kadriye’de hayata geçiriyor. Çalışmaların startını veren Başkan Abdül Batur, “500 günde tamamlayacağız. Bundan sonra sık sık temel atma törenlerimiz olacak” dedi. Normalleşmeyle birlikte yatırımlara da başladıklarını dile getiren Batur, şöyle konuştu:



“1. Kadriye Mahallesi ile çevre mahalleri kapsayan Beştepeler’e hayat verecek bir hizmet geliyor. Tesis 6 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yükselecek. Dört katlı olacak tesisin bodrum katında 25 araçlık kapalı bir otopark, üst katlarında ise 72 tezgâhlı bir pazaryeri ile nikâh törenlerinin de yapılabileceği, 195 kişilik çok amaçlı bir salon bulunacak.”



Kreş geliyor



Tesiste kursların düzenleneceği bir semt merkezi ile açık hava sineması olarak da değerlendirilebilecek 50 kişilik açık amfinin de yer alacağını sözlerine ekleyen Batur, “85 metrekare alan üzerine kurulacak bir kreş de kazandıracağız. Tesisin hemen yanında yer alan 170 metrekarelik alana ise yeni bir muhtarlık binası, zabıta noktası ve taziye evi inşa edilecek” dedi.