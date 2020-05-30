Konak’ta eczacıya borçlar kapanıyor

Kampanya kapsamında ilk ödeme Ballıkuyu bölgesindeki bir eczanede gerçekleşti. 17 vatandaşın eczaneye olan veresiye borcu kampanya kapsamında kapatıldı.Eczanelerde yapılan alışverişin keyfi değil zorunlu olduğunu, sağlığın ihmal edilemeyeceğini belirten Başkan Abdül Batur, “Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz. Dayanışmayı güçlendirmek isteyen hayırseverler 484 49 18 numaralı telefonu arayabilir” dedi.