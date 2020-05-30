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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta eczacıya borçlar kapanıyor
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    30.05.2020 - 00:03 |

    Konak’ta eczacıya borçlar kapanıyor

    Eczacı Odası ile işbirliği içinde harekete geçen Konak Belediyesi, bakkalların veresiye defterlerine yönelik kampanyasının bir benzerini, eczanelere borcu olan vatandaş için başlattı.

    Konak’ta eczacıya borçlar kapanıyor

    Kampanya kapsamında ilk ödeme Ballıkuyu bölgesindeki bir eczanede gerçekleşti. 17 vatandaşın eczaneye olan veresiye borcu kampanya kapsamında kapatıldı.Eczanelerde yapılan alışverişin keyfi değil zorunlu olduğunu, sağlığın ihmal edilemeyeceğini belirten Başkan Abdül Batur, “Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz. Dayanışmayı güçlendirmek isteyen hayırseverler 484 49 18 numaralı telefonu arayabilir” dedi.

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