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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta kan bağışı seferberliği
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    31.05.2020 - 00:01 |

    Konak’ta kan bağışı seferberliği

    Konak Belediyesi, kan stokları tükenme noktasına gelen ve bağışçı bulmakta zorlanan Kızılay’a destek verdi.

    Konak’ta kan bağışı seferberliği

    Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle belediyenin Basmane Hizmet Binası’nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile belediye personeli kan verdi.

    Kızılay’ın kan stoklarında salgınla birlikte oluşan sıkıntıyı yakından takip ettiklerini belirten Batur, “Bu kurumu, bu sistemi ayakta tutmamız lazım; çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Kızılay’ın yanındayız. İnsan sağlığı, halk sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Kan stoklarına destek vermek herkesin görevi” diye konuştu.

    Kampanyalar faydalı

    Türk Kızılayı Kan Merkezi Ege Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ise “Şu anda sadece meydanlarda ve belediyelerle birlikte yürüttüğümüz kampanyalarda kan bağışı alabiliyoruz” dedi.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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