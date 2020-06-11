Konak’ta spora yeşil ışık

Uzun zaman sonra bir araya gelen vatandaşlar, Konak Belediyesi’nin 7 ayrı alanda düzenlediği, 45 dakikalık sabah sporu programlarına katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, maskelerini takarak egzersiz yapan vatandaşlar, tekrar spor yapabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a hizmet için teşekkür eden vatandaşlar, “Sosyal medyada spor yapılacağını duyunca koşup geldim. 90 günlük hareketsizliğimize iyi geldi. Başkanımız sağ olsun. Bu hizmet hepimize motivasyon oldu” dedi.