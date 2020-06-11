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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta spora yeşil ışık
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Konak’ta spora yeşil ışık

    Konak Belediyesi’nin 7 ayrı spor merkezinde verilen aerobik, step ve pilates kursları, normalleşme dönemine uygun olarak alınan tedbirlerle parklara ve açık alanlara taşındı.

    Konak’ta spora yeşil ışık

    Uzun zaman sonra bir araya gelen vatandaşlar, Konak Belediyesi’nin 7 ayrı alanda düzenlediği, 45 dakikalık sabah sporu programlarına katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, maskelerini takarak egzersiz yapan vatandaşlar, tekrar spor yapabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a hizmet için teşekkür eden vatandaşlar, “Sosyal medyada spor yapılacağını duyunca koşup geldim. 90 günlük hareketsizliğimize iyi geldi. Başkanımız sağ olsun. Bu hizmet hepimize motivasyon oldu” dedi.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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