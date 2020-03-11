Konfor Mobilya İzmir’i tasarım üssü yapacak

Türkiye’nin özel sektör mobilya grup şirketlerinden ilk üçte yer alan Konfor Mobilya, 4-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen Modeko 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’na müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarladığı en yeni koleksiyonları ile damga vurdu.

Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, “Sektörümüz yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Kaliteli ürünler yapıyoruz, en büyük sıkıntımız ise tasarım. Şubat 2019’da tasarım merkezimizi kurduk. İzmir’in tasarım üssü olarak önem kazanacağını öngörüyoruz ve Konfor Mobilya olarak bu gelişmenin merkezinde yer almayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde de 160 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Turquality desteğiyle yurt dışında büyüyüp 50 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalışacağız” dedi.