‘Konsantre olacağız’

Geçen sezon da 5 Ocak 2020’de Anadolu Efes’e uzatmada Shane Larkin’in son saniye turnikesiyle 82-80 yenildikten sonra üst üste 8 galibiyet alarak, 23 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyetle liderlik yarışı veren Karşıyaka, ardından koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla liglerin sonuç ilan etmeden erken sonlandırılmasının üzüntüsünü yaşadı. Kaf Kaf, ardından çıktığı 8 maçtan art arda galip ayrıldı. Ligde 16 haftada 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan yeşil kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, “Arka arkaya 5’i deplasmanda 8 maç kazanan oyuncularımı kutluyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Fortitudo Bologna önünde İtalya’da mutlaka kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Şimdi ona konsantre olmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.