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    11.01.2021 - 00:01 |

    ‘Konsantre olacağız’

    ING Basketbol Süper Ligi’nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u da deplasmanda 86-78 yenerek çıkışını sürdüren Pınar Karşıyaka, geçen sezonki üst üste 8 galibiyetlik serisini yakaladı.

    ‘Konsantre olacağız’

    Geçen sezon da 5 Ocak 2020’de Anadolu Efes’e uzatmada Shane Larkin’in son saniye turnikesiyle 82-80 yenildikten sonra üst üste 8 galibiyet alarak, 23 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyetle liderlik yarışı veren Karşıyaka, ardından koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla liglerin sonuç ilan etmeden erken sonlandırılmasının üzüntüsünü yaşadı. Kaf Kaf, ardından çıktığı 8 maçtan art arda galip ayrıldı. Ligde 16 haftada 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan yeşil kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, “Arka arkaya 5’i deplasmanda 8 maç kazanan oyuncularımı kutluyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Fortitudo Bologna önünde İtalya’da mutlaka kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Şimdi ona konsantre olmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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